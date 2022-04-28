موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري 2021 – 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

يستضيف ملعب برج العرب مواجهة قوية ومهمة مساء اليوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022 تجمع بين الزمالك صاحب الأرض وضيفه المصري ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021 – 2022.

يستعد الفارس الأبيض لدخول المواجهة وكل أعينه في الفوز فقط خاصة أنه يقدم مستوى رائع خلال هذه الفترة وجعله ذلك يحتل صدارة الدوري المصري الآن، حيث فاز الزمالك في جولته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد وخرج من المباراة بثلاثة نقاط ساعدته في احتلال صدارة الدوري بعيداً عن غريمه الأهلي بثلاثة نقاط، حيث يملك الزمالك 35 نقطة في رصيده بينما الأهلي يحتل وصافة الدوري برصيد 32 نقطة.

أما المصري فقط فاز في آخر لقاء له بالدوري على الأهلي بهدف دون رد وساعدت هذه النتيجة الزمالك في احتلال صدارة الدوري الآن، ويسعى المصري لتحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك للاقتراب أكثر من منطقة المربع الذهبي، حيث يحتل المصري المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري والقنوات الناقلة