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موعد مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

محمد جابر السيد

يستقبل ملعب شهداء بنينا في مدينة بني غازي الليبية مباراة الزمالك والمريخ السوداني، والتي ستكون ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا موسم 2022 -2023، ويدخل الزمالك المباراة وهو يرغب في الفوز وذلك من أجل مصالحة جماهيرة وضمان الثلاث نقاط وذلك لعدم صعوبة موقفه في التأهل إلى الدور القادم، وخاصة بعد الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولي، بينما المريخ يرغب في الفوز  لتعويض خسارة المباراة الماضية من الترجي التونسي.

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موعد مباراة المريخ والزمالك

تقام مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال أفريقيا غداً الجمعة 17 فبراير 2023، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم، والثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة علي قناة bein sports HD 1 premium، أحد مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة علي حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا.

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والجدير بالذكر بإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفض إقامة مباراة الزمالك والمريخ في ملعب المريخ بالسودان وذلك لعدم مطابقة الملعب لشروط الكاف.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المريخ

قد يعتمد المدير الفني لنادي الزمالك على التشكيل التالي:

  • حراسة المرمى : محمد صبحى
  • خط الدفاع: محمد عبد الشافي، حسام عبد المجيد ، محمد عبد الغني، محمد طارق
  • خط الوسط : نبيل عماد دونجا، سيف فاروق جعفر، سيد نيمار، أحمد مصطفى زيزو
  • خط الهجوم: إبراهيم نداي، سيف الدين الجزيري

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محمد جابر السيد

حاصل علي بكالريوس هندسة وأعمل كمهندس إنتاج وأهتم بمجال كتابة المقالات في مختلف المقالات، وأهتم بقراءة الكتب وكتابة الروايات.

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