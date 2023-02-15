موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يترقب مشجعو الكرة المصرية والأفريقية اختبارًا صعبًا لنادي الزمالك أمام نظيره السوداني المريخ، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وخسر الزمالك أول مباراة له في دور المجموعات أمام نظيره الجزائري شباب بلوزداد بهدف سجله ليونيل وامبا من ركلة جزاء في الدقيقة 57، من ناحية أخرى، عانى المريخ أيضا من هزيمة مماثلة خارج الديار، عندما واجه نادي الترجي الرياضي التونسي بالملعب الأولمبي، حيث سجل محمد أمين توجاي هدفا دون رد في الدقيقة الأخيرة من المباراة،يأمل الفريقان في العودة عندما يواجهان بعضهما البعض في هذه المواجهة المرتقبة.

توقيت مباراة الزمالك ضد المريخ السوداني

المباراة المنتظرة بين الزمالك والمريخ السوداني في اطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا CAF ستكزن يوم الجمعة 16 فبراير 2023،وستقام في

تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة

الثانية عصرًا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الخرطوم

الساعة الرابعة مساءً مساءاً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك المصري

ستنقل المباراة المقبلة بين المريخ والزمالك على قناة بي إن سبورتس الرياضية، وهي الناقل الحصري لكافة مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، والأدوار التي تليها حتي النهائي، وسوف يكون تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11013- 1205 الاستقطاب أفقي الترميز 27500

أخبار الزمالك اليوم

وصل الفريق الأول لنادي الزمالك إلى ليبيا قبيل مباراته المقررة ضد المريخ السوداني، والتي من المقرر أن تقام المباراة في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة ويضم الوفد خالد لطيف أمين الصندوق واللواء علاء مقلد والنائب سليمان وهدان وأعضاء المجلس وأمير مرتضى المشرف العام لكرة القدم وإسماعيل يوسف مدير كرة القدم والبرتغالي جوزيفالدو فيريرا المدير الفني، أسامة نبيه المدرب العام، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، وأحمد عبد المقصود كمدرب للفريق، وحسين ياسر مساعدًا للمدرب

غيابات فريق الزمالك

يغيب محمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح ثنائي الدفاع الأبيض عن المباراة المقبلة بسبب عدم الاستعداد، هذا بالإضافة إلى مصطفى الزناري الذي أصيب بشد عضلي في الظهر،كما سيتغيب السيد عطية ومحمد حسام “بيسو” وعبد الله محمد لأسباب فنية.