موعد مباراة الزمالك والسكة الحديد الودية.. والقنوات الناقلة

تبحث جماهير القلعة البيضاء عن موعد مباراة الزمالك الودية القادمة، والتي تجمع الفريق ضد نادي السكة الحديد في إطار خطة الأبيض للاستعداد للموسم الكروي الجديد، والذي يطمح أن يعتلي خلاله منصات التتويج، خاصة بعدما قدم موسم سيء العام الماضي لم يحقق خلاله أي بطولات سواء محلية أو أفريقية.

الزمالك والسكة الحديد

موعد مباراة الزمالك والسكة الحديد

ويلتقي نادي الزمالك مع نظيره فريق السكة الحديد أحد أندية القسم الثاني وديًا يوم الخميس المقبل الموافق 7 من شهر سبتمبر الجاري، ويطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إذاعة أحداث اللقاء عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للأحداث الرياضية في مصر.

ويستعد الفارس الأبيض بهذه الميل لانطلاق منافسات الكونفدرالية الأفريقية، إذ يفتتح الزمالك المشوار بمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي ضمن لقاءات دور الـ32 من عمر البطولة، والمحدد لها يوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، ويسعى ممثل مصر للظهور بشكل جيد وخطف بطاقة التأهل من أجل مصالحة جماهيره وتعويض الظهور الإفريقي السيء الموسم الماضي بعدما ودع دوري الأبطال من مرحلة دور المجموعات.

الزمالك

ويمر نادي الزمالك بعدد من الأزمات التي ضربت الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، إذ تم عزل مرتضي منصور من منصب رئيس مجلس الإدارة، ثم تقدم باقي أعضاء المجلس بالإستقالة، وستشهد الأيام القليلة المقبلة إجراء انتخابات لتشكيل مجلس جديد يتولى مهام القلعة البيضاء، ولا تأتي المصائب فرادى إذ تم إرسال خطاب رسمي من الفيفا إلى الزمالك من أجل إبلاغه بوقف القيد لفترة قيد واحدة، إذ لن يتمكن المسئولين من تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها إيقاف نادي الزمالك عن القيد خلال عام 2023، وذلك نظرًا للشكاوى المقدمة من اللاعبين المحترفين ضد الفارس الأبيض للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويأتي القرار الأخير يسب