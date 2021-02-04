موعد مباراة الزمالك والاتحاد القادمة في الدوري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المقبلة في مسابقة الدوري، من الموضوعات التي شهدت عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية علي محركات البحث وعلي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الهزيمة التي تلقها الفريق في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة الفريق الصاعد إلي الدوري الموسم الحالي يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة للمباراة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في الترتيب علي الرغم من الهزيمة الأخيرة، حيث لعب الفريق مباراة أكثر من غريمه التقليدي الأهلي الذي يقل عنه في النقاط بنقطتين فقط وله مباراة مؤجلة بالإضافة إلي مباراة الفريقين معا.

ويبحث جمهور الكرة في مصر وخاصة جمهور الزمالك علي موعد المباراة المقبلة للزمالك والتي تكون أمام الاتحاد الإسكندري المنتشفي بفوز كبير وساحق علي مصر المقاصة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة والتي نتحدث عنه في السطور التالية والقنوات الناقلة وغيرها من المعلومات.

أهمية الفوز في المباراة القادمة

يحتاج الزمالك إلي الفوز في المباراة المقبلة أمام الاتحاد الإسكندري لتعديل المسار بشكل سريع قبل الانجراف في دوامة من الإخفاقات وتضييع النقاط ومساعدة الأهلي في حسم اللقب مبكرا، ويسعي أبناء ميت عقبة للفوز في المباراة المقبل من أجل تعزيز الصدارة والابتعاد عن أقرب المنافسين ولاستمرار التواجد علي قمة جدوال الترتيب وتفوقه في النقاط عن الأهلي بخمس نقاط خاصة بسبب تواجد الأخير في كأس العالم للأندية.

وتأتي مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الأسبوع الثاني عشر كما حددتها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق السابع من فبراير كما حددتها لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا يوم الأحد علي أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بعد إعادة فتحه مرة أخري.

مشوار الفريق الأبيض في الدوري

يحتل الزمالك صدارة الدوري بعد النتائج الطيبة التي حققها الفريق في الجوالات السابقة عدا الأخير، حيث استهل الدوري بالفوز علي المقاولون العرب بثنائية نظيفة، وتعادل بعدها مع بيراميدز وعاد للانتصارات وفاز في خمس جوالات متتالية حيث فاز علي كل من “سموحة، أنبي، وطلائع الجيش والمصري والجونة”.

وتعادل الزمالك بعدها أمام أسوان، وفاز الجولة التي تليفها علي مصر المقاصة وكانت المفاجأة بالهزيمة في الجولة الأخيرة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تذاع قناة أون تايم سبورتس المالك للحقوق علي الشبكات الفضائية والأرضية مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المنتظرة يوم الأحد المقبل وتقدم استديو تحليلي قبل وبعد المباراة وتستعين بخبراء التحليل من نجوم الكرة الرياضية، مثل باقي مباريات الدوري الممتاز.