موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري 2023

أنظار متابعي الدوري المصري تبحث الآن عن موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك، حيث يلتقي الفريقان على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن يقام اللقاء بين الزمالك والإسماعيلي في يوم السبت القادم يوم 13 مايو 2023، على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري والمؤجلة من يوم 18 مارس عام 2023 الموسم الحالي.

حيث سيقام اللقاء في تمام الساعة 7 مساء يوم السبت وذلك بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تبث المباراة من خلال قناة “OnTime sports”، وهي الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الحالي 2023، وذلك برصيد 43 نقطة قد حصدها من 25 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 مباريات.

أما على الجانب الآخر يحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الحالي 2023، وذلك برصيد 26 نقطة في قد حصدها من 24 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات.