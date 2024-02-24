موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة لها

يحل فريق نادي الزمالك المصري ضيفا على فريق أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، تأتي أهمية هذه المباراة من أنها ستحدد بشكل كبير جدا متصدر المجوعة الثانية في البطولة حيث أنها تجمع بين الزمالك متصدر المجموعة وفريق أبو سليم وصيف المجموعة، في هذا الموضوع سنتعرف على موعد المباراة وكذلك القنوات الناقلة لها وترتيب الفريقين في البطولة حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك وأبوسيم الليبي

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

تقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد الموافق الخامس والعشرون من فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، تلعب مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، جدير بالذكر أن المباراة ستلعب في الجزائر على الرغم من كونها مباراة الفريق الليبي وذلك لعدم جاهزية الملعب الخاص بفريق أبو سليم لاستقبال المباراة وعدم استيفاءه لاشتراطات الكاف الخاصة باستضافة المباريات الإفريقية، ويدير المباراة من الناحية التحكيمية الحكم جاميه لامين حكم ساحة، يعاونه كل من عبد العزيز بوليل جاوا مساعد أول وعمر داربوي مساعد ثانٍ والحسن بابوبكار باس حكم رابع، وسيتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت القطرية.

ترتيب الزمالك في المجموعة

يقع فريق نادي الزمالك في المجموعة الثانية من البطولة الكونفدرالية التي تضم كلا من فريق أبو سليم الليبي وفريق سجرادا الانجولي وفريق سوار الغيني، وقد خاض الزمالك حتى الآن أربعه لقاءات في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، استطاع من خلالها حصد عشر نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، ليتصدر بذلك فريق نادي الزمالك مجموعته في بطولة الكونفدرالية قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة.

ترتيب أبو سليم الليبي

أما عن الفريق الليبي فيأتي وصيفا لفريق نادي الزمالك في المجموعة الثانية، إذ يمتلك الفريق في رصيده تسع نقاط حققها من الفوز في ثلاث مباريات والهزيمة في مباراة وحيده، ليعزز بذلك فريق أبو سليم فرصه في التأهل للدور التالي من البطولة حيث يحتاج الفريق إلى نقطتين فقط ليضمن بشكل رسمي تأهله إلى الدور التالي من البطولة.