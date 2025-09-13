موعد مباراة الزمالك اليوم أمام المصرى، القناة الناقلة ومعلق اللقاء

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتُنقل حصريًا عبر شاشة أون تايم سبورتس 1.

وأعلنت القناة أن المعلق مؤمن حسن سيتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يتصدر المصري القمة برصيد 11 نقطة.

المواجهة تمثل صراع مباشر على الصدارة، ما يزيد من إثارتها وأهميتها في سباق المنافسة المبكر على اللقب.