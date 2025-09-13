أخبار الرياضة

موعد مباراة الزمالك اليوم أمام المصرى، القناة الناقلة ومعلق اللقاء

أحمد المدبولي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتُنقل حصريًا عبر شاشة أون تايم سبورتس 1.

 

وأعلنت القناة أن المعلق مؤمن حسن سيتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

 

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يتصدر المصري القمة برصيد 11 نقطة.

 

المواجهة تمثل صراع مباشر على الصدارة، ما يزيد من إثارتها وأهميتها في سباق المنافسة المبكر على اللقب.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.