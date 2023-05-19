موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري.. اضبط تردد القنوات الناقلة

مازالت مباريات الدوري المصري لم تنتهي بعد، ويترقب متابعيه موعد مباراة الزمالك القادمة أمام منافسه الداخلية على ستاد السويس الجديد، وضمن منافسات الجولة 29 من عمر البطولة، ويدخل الزمالك المباراة متألقًا بعد فوزه خلال المباراة الماضية على فريق أسوان بالأمس، لكنه يأخذ على عاتقه ما حدث في مباراة الزمالك والداخلية الماضية في الدور الأول والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في ستاد القاهرة، ويحتل الزمالك المركز الرابع من الدوري المصري الذي يعتبر الدوري الأعلى في مصر بإشراف الاتحاد المصري لكرة القدم، بينما يكون النادي الأهلي في الصدارة، ويقع الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة من عمر البطولة، وبيراميدز صاحب المركز الثالث، لذلك المنافسة شرسة والفريق الأبيض يلاحق بيراميذر ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة القادمة ليحسم موقفه، ويهتم جمهور القلعة البيضاء بضبط تردد القنوات الناقة مباراة الزمالك القادمة قبل موعدها، فيما يتوقع البعض منهم نتيجة المباراة بين الفريقين بالأهداف.

موعد مباراة الزمالك والداخلية

من المحدد، إقامة مباراة الزمالك القادمة أمام الداخلية يوم الأثنين المقبل في تمام الساعة 8.30 باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك والداخلية

من المعلن أن تذاع مباراة الزمالك والداخلية على قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري بشكل عام، مع وجود استوديو تحليلي لمجموعة من نجوم كرة القدم المتصدرين الساحة الإعلامية، ويمكن ضبط تردد القناة بسهولة وأسرع وقت على القمرين النايل سات وعرب سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 نايل سات

التردد 10853 الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 عرب سات

يمكن ضبط تردد أون تايم سبورت على عرب سات من خلال النقاط التالية:

التردد: 12379.

ترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الزمالك في الدوري المصري

يخوض الزمالك المباراة القادمة أمام الداخلية بحماس شديد بعد فوزه على أسوان ورفع رصيده لـ 46 نقطة من المركز الرابع بفارق 6 نقاط كاملة عن فريق الاتحاد السكندري وكذلك المقاولون العرب، وبالتالي يترقب الجميع مباراة الزمالك أمام الداخلية فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري.