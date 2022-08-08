موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المقاصة والقنوات الناقلة الجولة 30

يواصل الزمالك طريقه لحسم لقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، وذلك عندما يلعب مباراته أمام مصر المقاصة في الجولة الـ 30 من عمر المسابقة.

ويأمل الفارس الأبيض الاستمرار في سلسلة الانتصارات والأداء المميز بقيادة المدير الفني البرتغالي فيريرا، في الآونة الأخيرة والاقتراب من حسم اللقب المحلي.

في الجانب الآخر فإن النادي الفيومي يعيش حالة سيئة على المستوى الفني وهو الأمر الذي نتج عنه نتائج سلبية متكررة جعلت من الفريق قريب للهبوط إلى الدرجة الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

عند الحديث عن مباراة الزمالك القادمة فإنه من المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وهي من ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدوري المصري الجاري.

وسيتم نقل مباراة الزمالك القادمة مباشرةً عبر شاشة قناة أون تايم سبورت بالتردد الأرضي والفضائي، مع وجود فقرات تحليلية متنوعة تضم نجوم الكرة المصرية السابقين مثل فاروق جعفر وحازم إمام.

ترتيب الزمالك والمقاصة قبل المباراة

قبل بدء مباراة الزمالك القادمة أمام نظيره المقاصة وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة خلال 29 مباراة خاضها، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه وهو الوصيف بيراميدز.

أما بالنسبة لمصر المقاصة فهو على عكس الزمالك تماماً حيث إنه يتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة فقط خلال 29 مباراة لعبها، بفارق 10 نقاط عن المقاولون العرب المتواجد في المركز قبل الأخير.