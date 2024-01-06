موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الوحدة الإماراتي الودية في بطولة كأس دبي 2024

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة الودية القادمة ضمن منافسات كأس دبي، حيث سيلتقي الزمالك أمام الوحدة الإماراتي خلال فترة التوقف، بالبطولة التي ستقام خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 18يناير 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 24\1\2024مـ، ويشارك بها كلا من فريقي الاتفاق السعودي أم صلال القطري.

مباراة الزمالك القادمة والوحدة الإماراتي

موعد بطولة كأس دبي

يرغب جماهير ومشجعي الساحرة المستديرة بمعرفة موعد مباراة الزمالك القادمة الودية في أبو ظبي والتي يستهلها الأبيض ونظيره فريق الوحدة الامارتي على أرضية استاد آل نهيان يوم السبت الموافق 20 يناير الجاري، كما يلتقي في اليوم ذاته فريق الاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

كما سيشارك الزمالك بالدورة الثانية من بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير لسنه 2024، بإستاد أل مكتوم بالإمارات، التي يشاركه فيها كلا من ووهان الصيني والرجاء المغربي و أهلي جدة السعودي.

مباراة الزمالك القادمة

يستعد فريق القلعة البيضاء للبطولة الودية التي ستقام بالإمارات، بمواصله تدريباته بكل حماس، ويشارك الأبيض بالمباراة الودية للاطمئنان على جاهزية اللاعبين والبلاء واستغلال فترة التوقف الدُّوَليّ، واستعدادًا لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر والدوري وغيرها.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والوحدة الإماراتي

يمكنكم متابعينا متابعة أحداث المباراة المرتقبة للزمالك في بطولة دبي الودية عبر قناة أون تايم سبورت OnTime Sports على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11861، باستقطاب رأسي.