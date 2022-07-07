موعد مباراة الرجاء والوداد اليوم ضمن مباريات كأس العرش المغربي 07/07/2022

تلعب الخميس مباراة الديربي بين فريقي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي، في مباراة تندرج ضمن بطولة كأس العرش الدور نصف النهائي، وستلعب المباراة على ملعب العربي الزاولي بدون جمهور وذلك بسبب إستضافة المغرب لكأس أمم إفريقيا للسيدات، ليس هذا فقط بل أن ملعب محمد الخامس الذي كان يلعب فيه الديربي كما تعودنا دائما سيحتضن نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات، لذا لن تقام فيه هذه المقابلة.

مشاهدة مباراة الرجاء والوداد :

يمكنكم مشاهدة مباراة الرجاء والوداد اليوم الخميس في بث مباشر وذلك على القناة الناقلة للمباراة قناة الرياضية المغربية 3، حيث نوفر لكم تحت التردد الجديد للقناة في حال لم تكن القناة متوفرة عندكم على التلفاز.

تردد قناة الرياضية المغربية الجديد على النيل سات :

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

التشفير: لا

موعد مباراة الوداد والرجاء :

ستجرى هذه المباراة اليوم الخميس الموافق للسابع من شهر يوليوز٬ وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب٬ الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش.

من هو مدرب الرجاء الجديد :

أشارت العديد من التقارير الصحفية المغربية أن الرجاء سيتعاقد مع مدرب جديد خلفا للمقال رشيد الطاوسي، ويقال أن المدرب الجديد للرجاء هو التونسي فوزي البنزرتي، والذي كان قد سبق له تدريب النسر الأخضر، ووصل معهم إلى نهائي كأس العالم للأندية الذي أقيمت بالمغرب أنذاك قبل أن ينهزم في النهائي أمام بايرن ميونخ بهدفين لصفر.

ترتيب الدوري المغربي :

توج الوداد الرياضي البيضاوي بلقب البطولة الوطنية الإحترافية إنوي رغم خسارته في الجولة الأخيرة بهدفين لواحد أمام الفتح الرباطي، حيث كان قد حسمها في الجولة التي قبلها حين تعادل مع مولودية وجدة هناك في وجدة، ليتوج بها إذن الوداد على حساب الرجاء الذي كان ملاحقا له طيلة الجولات الأخيرة.