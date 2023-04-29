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موعد مباراة الرجاء الرياضي والأهلي اليوم 29/04/2023 دوري أبطال أفريقيا

أحمد علي عبد الهادي

يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستطاع النادي الأهلي أن يضع قدمه الأولى في نصف النهائي بعد الفوز في مباراة الذهاب في القاهرة بهدفين مقابل لا شيء، مباراة صعبة جداً على الفريقين نستعرض تفاصيلها معاً عبر موقع نجوم مصرية فتابعونا.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

توقيت مباراة الرجاء والأهلي اليوم

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تنطلق مباراة الرجاء اليوم ضد الأهلي الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، واستطاع الأهلي تحقيق الفوز في مباراة الذهاب التي استضافها استاد القاهرة الدولي بثنائية مقابل لا شيء، حيث افتتح محمد عبدالمنعم أول أهداف اللقاء في اخر الشوط الأول في الدقيقة 45، وعزز حمدي فتحي فوز المارد الأحمر بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية بالكامل مما جعل فوزه في مباراة الذهاب فوز مستحق نتيجة للمجهود الذي بذله لاعبي الشياطين الحُمر.

مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط، وتُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق رؤوف خليف، ويمتلك كلا الفريقين قاعدة جماهيرية كبيرة جداً مما يجعل المباراة هي مباراة قمة كبيرة تجمع بين الأشقاء العرب الرجاء المغربي والأهلي المصري، يمتلك الرجاء عناصر مميزة وسيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض نتيجة مباراة الذهاب وتحقيق الفوز في مهمة صعبة أمام العملاق المصري.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي ضد الرجاء

ومن المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الأهلي ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، على معلول.

ثلاثي وسط الملعب : فتحي، أليو ديانج، مروان عطية.

المهاجمون: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.

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أحمد علي عبد الهادي

احمد علي كاتب ومؤلف يعمل لدي مجلة نجوم مصرية.

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