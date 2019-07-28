بطولة الدرع الخيرية 2019 هي مباراة تقام بين بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس الإتحاد الإنجليزي، وحيث أن نادي مانشستر سيتي هو الفائز بالبطولتين فيتم صعود ثاني الدوري الإنجليزي وهو نادي ليفربول.

وهذه المسابقة بمثابة رفع الستار عن الموسم الجديد، وهي معادلة لكأس السوبر في الدوريات الأخرى، وهذا العام يتنافس فيها اثنين من أقوي فرق البريميرليج هما مانشستر سيتي وليفربول.

عدد مشاركات الفريقين في بطولة الدرع الخيرية:

سوف تكون المشاركة رقم 22 لفريق ليفربول فى بطولة الدرع الخيري وسوف يسعى الريدز أن يضيف إلى سجل بطولاته اللقب للمرة 16 في تاريخه إذا حقق الانتصار هذا العام، وسوف تكون المرة الثانية عشر التي يشارك فيها مانشستر سيتي وسيطمح لتحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وذكرت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، أن مانشستر سيتي مهدد بفقدان 7 من نجومه خلال مواجهة ليفربول، بسبب تأخرهم فى العودة من عطلتهم الصيفية، بعد مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم، سواء فى كأس أمم أفريقيا أو كوبا أمريكا.

حيث من المتوقع أن يفتقد لخدمات الثلاثى البرازيلى جبرييل خيسوس، فيرناندينيو وإيدرسون، بعد تتويجهم بلقب كوبا أمريكا، بالإضافة إلى الثنائي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ونيكولاس أوتاميندى، بجانب النجم الجزائرى رياض محرز الذى توج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، وأخيراً المدافع الفرنسي بنجامين ميندى للإصابة.

وبالنسبة للريدز تأكد غياب النجم السنغالى ساديو مانى عن المباراة، خاصة وأنه سيعود لتدريبات الريدز بعد المباراة، نظرا لمشاركته فى أمم أفريقيا.

مكان مباراة الدرع الخيرية 2019 بين مانشستر سيتي وليفربول:

ستقام مباراة الدرع الخيري 2019 فى ستاد ويمبلي فى لندن، الذى أصبح المكان التقليدي للمباريات المهمة فى كرة القدم الإنجليزية.

حيث تقام البطولة على الملعب التاريخي للإنجليز منذ عام 2007 وتجذب ما يقرب من 80000 مشجع بشكل مستمر.

موعد مباراة الدرع الخيرية 2019 بين مانشستر سيتي وليفربول:

سيتم لعب مباراة الدرع الخيرية يوم الأحد الموافق 4 أغسطس، ومن المقرر إنطلاقها في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت مصر، السادسة مساءاً بتوقيت السعودية.

وستكون المباراة هى الإستعداد الأخير بالنسبة للفريقين قبل بداية الموسم الجديد، والذي سيبدأه ليفربول بمباراة ضد نورويتش سيتي يوم 9 أغسطس، ومانشستر سيتي ضد وست هام يوم 10 أغسطس.