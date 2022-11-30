موعد مباراة الحسم بين كرواتيا وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة

يواجه منتخب كرواتيا نطيره منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم قطر 2022، ويسعى المنتخب الكرواتي بقيادة نجم الفريق “لوكا مودريتش” تحقيق الفوز على المنتخب البلجيكي، للحصول على الثلاث نقاط والتأهل للدور القادم من البطولة، ويسعى المنتخب البلجيكي يقيادة نجم الفريق “دي بروين، تحقيق الفوز على المنتخب الكرواتي للحصول على الثلاث نقاط والتأهل للدور القادم، وفي حال تعادل الفريقين يتأهل منتخب كرواتيا، ويتأهل المنتخب المغربي على حساب المنتخب البلجيكي بفارق المواجهات في حال تعادل المنتخب المغربي في المباراة القادمة.

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