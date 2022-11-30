أخبار الرياضة

موعد مباراة الحسم بين كرواتيا وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة

عبد الله رضا

يواجه منتخب كرواتيا نطيره منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم قطر 2022، ويسعى المنتخب الكرواتي بقيادة نجم الفريق “لوكا مودريتش” تحقيق الفوز على المنتخب البلجيكي، للحصول على الثلاث نقاط والتأهل للدور القادم من البطولة، ويسعى المنتخب البلجيكي يقيادة نجم الفريق “دي بروين، تحقيق الفوز على المنتخب الكرواتي للحصول على الثلاث نقاط والتأهل للدور القادم، وفي حال تعادل الفريقين يتأهل منتخب كرواتيا، ويتأهل المنتخب المغربي على حساب المنتخب البلجيكي بفارق المواجهات في حال تعادل المنتخب المغربي في المباراة القادمة.

موعد مباراة الحسم بين كرواتيا وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة 1 30/11/2022 - 8:03 م

موعد المباراة:

ألمانيا تستعين بزوجات اللاعبين خوفًا من حدوث الكارثة في مونديال كأس العالم قطر 2022 

البطولة كأس العالم 2022
الجولة دور المجموعات – الجولة الثالثة
ملعب المباراة استاد أحمد بن علي بنادي الريان
المعلق حفيظ دراجي
القنوات الناقلة بي إن سبورت ماكس 2
تاريخ المباراة 1 ديسمبر 2022
توقيت المباراة 5 مساء بتوقيت مصر
Avatar of عبد الله رضا
عبد الله رضا

طالب بكلية التجارة، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأخبار لحظة بلحظة.

اترك تعليقاً