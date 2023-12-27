موعد مباراة الحزم ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2023 – 2024 والقنوات الناقلة

يعد دوري روشن السعودي للمحترفين مسرحًا لمواجهة رياضية ملحمية بين الاتفاق والحزم، حيث تجتمع التشويق والمنافسة في الأسبوع التاسع عشر، في المباراة المزمع إقامتها في مساء يوم الخميس 28/12/2023، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، حيث يسعى الاتفاق للتحليق عالياً في سماء البطولة، مظهرًا عزمه ومهارته الفنية والبدنية، بينما يخطط الحزم لرسم خطوط تنافس قوية، متطلعًا لتسجيل انتصار يعزز مكانته في الدوري.

الاتفاق والحزم في الدوري السعودي

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة مهمة ضمن مجريات دوري المحترفين السعودي، حيث يلتقي الاتفاق والحزم في لقاء كروي مليء بالتوقعات والإثارة، إذ يعتبر نادي الاتفاق، الذي يتبوأ المركز التاسع برصيد 24 نقطة، واحدًا من الأندية البارزة في الدوري، متمكنًا من تحقيق ستة انتصارات وستة تعادلات، مقابل ست هزائم، لذلك تبشر هذه المواجهة بكونها عرضًا لتحقيق الفوز وإبراز القدرات الفنية للفريق.

في المقابل، يدخل الحزم هذه المباراة بأمل كبير في تحسين موقفه بجدول الدوري، حيث يحتل حاليًا المركز الثامن عشر بجمع 12 نقطة من خوضه 18 مباراة، برغم فوزه في مباراتين فقط وتعادله في ست مباريات، فقد تعرض للهزيمة في عشر مباريات، وهذا اللقاء يعد بمثابة فرصة ذهبية لكلا الفريقين لإثبات قوتهما والسير قدمًا نحو تحقيق طموحاتهما الموسمية.

موعد مباراة الحزم ضد الاتفاق الجولة 19

تنتظر جماهير كرة القدم بشوق مباراة الاتفاق والحزم، المزمع إقامتها في يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023-2024، وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لكلا الفريقين وجماهيرهما، حيث من المقرر أن تنعقد المباراة على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وهي محطة حاسمة في رحلتهما بالدوري.

المشجعون يترقبون انطلاق الصافرة وفقًا للتوقيتات الآتية:

في تمام الساعة السادسة مساءً (6:00) بتوقيت المملكة العربية السعودية والدول المجاورة.

بينما في تمام الساعة الخامسة مساءً (5:00) ستكون بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

أما في الساعة السابعة مساءً (7:00) فتكون بتوقيت الإمارات وعُمان.

وتمام الساعة الرابعة مساءً (4:00) بتوقيت المغرب العربي وتونس والجزائر وأوروبا الغربية.

القنوات الناقلة

تحتضن الساحة الرياضية لقاء كروي مهم يجمع بين الاتفاق والحزم، وهو موعد ينتظره محبو كرة القدم بحماس، إذ يُعد هذا اللقاء جزءاً لا يتجزأ من الأحداث الكروية البارزة في دوري روشن السعودي، حيث يمكن للمشجعين داخل السعودية متابعة المباراة بوضوح على قنوات SSC بتقنية العرض القياسي، بينما يتيح جهاز GOBX تجربة مشاهدة بجودة HD لمن يبحثون عن تجربة أكثر تميزاً.

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