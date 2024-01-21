يستعد منتخب الجزائر لمباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا والتي ستكون أمام منتخب موريتانيا، وهذه المباراة ستكون واحدة ضمن المباريات الهامة لدي منتخب الجزائر، حيث لابد من الفوز من أجل ضمان التأهل إلي الدور 16 من البطولة، وخاصة بعد التعادل في مباراة الجولة الأولي والثانية من البطولة.

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة الجزائر ضد موريتانيا على ملعب بواكي، يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة علي قناة beIN AFCON 1، والتي تتبع مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن متابعة المباراة عبر تطبيق تود.

التشكيل المتوقع للجزائر

قد يعتمد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي: أنتوني ماندريا

خط الدفاع : رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – ريان آيت نوري – كيفن قيطون

وسط الملعب: إسماعيل بن ناصر – رامز زروقي

في الهجوم :محمد الأمين عمورة – يوسف بلايلي – رياض محرز – بغداد بونجاح

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس أفريقيا

يشارك منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا بجانب كل من أنغولا وبوركينا فاسو، وموريتانيا، وتتصدر أنجولا قائمة المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني، وتأتي الجزائر في المركز الثاني برصيد نقطتين، وموريتانيا في المركز الرابع بدون نقاط.