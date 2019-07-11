الجميع ينتظر موعد مباراة الجزائر وساحل العاج والقنوات المجانية الناقلة للمباراة على النايل سات وقعد تم صعود المنتخب الجزائري المجموعة الثالثة برصيد9 نقاط من ثلاث انتصارات قد حققها المنتخب الجزائري، في دور المجموعات، ليلتقي في دور ال16 مع منتخب غينيا ويفوز علي منتخب غينيا بـ 3-صفر، ليصعد المنتخب الجزائري لربع نهائي البطولة.

موعد عرض مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة معلق المباراة مباراة الجزائر*ساحل العاج الخامسة بتوقيت الجزائر السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورت ماكسHD1 HD2 قناة الجزائر الوطنية التردد الأرضي، قناة تايم سبورت التردد الأرضي أستاد السويس الجديد حفيظ الدراجي

التشكيل المتوقع للجزائر في مباراة ساحل العاج اليوم

وكانت حراسة المرمي:- رايس مبولحي.

وكان خط الدفاع:- جمال بن العمري، رامي بن سبيعي، عيسي ماندي، يوسف عطال.

وكان خط الوسط:- أسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة، يوسف بلايلي، رياض محرز، سفيان فيجولي.

وكان الهجوم:- بونجاح.

تصريحات المديرين الفنين قبل المباراة