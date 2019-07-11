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موعد مباراة الجزائر وساحل العاج والقنوات المجانية الناقلة للمباراة على النايل سات

كتب أحمد سلامةفي آخر تحديث
موعد مباراة الجزائر وساحل العاج والقنوات المجانية الناقلة للمباراة على النايل سات

الجميع ينتظر موعد مباراة الجزائر وساحل العاج والقنوات المجانية الناقلة للمباراة على النايل سات وقعد تم صعود المنتخب الجزائري المجموعة الثالثة برصيد9 نقاط من ثلاث انتصارات قد حققها المنتخب الجزائري، في دور المجموعات، ليلتقي في دور ال16 مع منتخب غينيا ويفوز علي منتخب غينيا بـ 3-صفر، ليصعد المنتخب الجزائري لربع نهائي البطولة.

موعد عرض مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم

المباراةموعد المباراةالقنوات الناقلة للمباراةملعب المباراةمعلق المباراة
مباراة الجزائر*ساحل العاجالخامسة بتوقيت الجزائر السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعوديةقناة بي إن سبورت ماكسHD1 HD2 قناة الجزائر الوطنية التردد الأرضي، قناة تايم سبورت التردد الأرضيأستاد السويس الجديدحفيظ الدراجي

التشكيل المتوقع للجزائر في مباراة ساحل العاج اليوم

  • وكانت حراسة المرمي:- رايس مبولحي.
  • وكان خط الدفاع:- جمال بن العمري، رامي بن سبيعي، عيسي ماندي، يوسف عطال.
  • وكان خط الوسط:- أسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة، يوسف بلايلي، رياض محرز، سفيان فيجولي.
  • وكان الهجوم:- بونجاح.

تصريحات المديرين الفنين قبل المباراة

  1.  صرح جمال بالماضي إلي أنه يعلم خبايا كوت ديفوار، ودرس المنافس جيداً خلال لقاء مالي، وأكد أن منتخب .ساحل العاج يمتلك لاعبين ممتازين، ووجه رسالة لمنتقديه وقال لهم أتركونا نعمل في صمت.
  2. صرح المدير الفني للمنتخب الإفواري انه يعلم جيداً قوة المنتخب الجزائري، ويعلم أيضاً قوة الضعف فيه التي سنعمل على استغلالها.

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عن الكاتب

أحمد سلامة

احمد سلامة طالب ثانوى مبرمج ومطور مواقع إلكترونية مهتم بالتسويق الإكتروني و الـ SEO وأسعى إلى تطوير المحتوي العربى.

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