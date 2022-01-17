موعد مباراة الجزائر وساحل العاج في أمم أفريقيا 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

مهند شرف

يحتضن ملعب جابوما مباراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب الجزائر وساحل العاج ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بـ بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 – 2022 في نسختها الثالثة والثلاثين والتي تحتضنها الكاميرون هذا الموسم.

موعد مباراة الجزائر وساحل العاج في أمم أفريقيا 2021 - 2022 والقنوات الناقلة لها 3 17/1/2022 - 2:01 ص

لم يظهر منتخب الجزائر مستواه الرائع الذي تعودنا دائما أن نراه بل افتتح مشواره في أمم أفريقيا بتعادل في أول جولاته التي كانت أمام منتخب سيراليون، حيث انتهت المباراة التي أُقيمت الثلاثاء الماضي 11 يناير بحصول كل منهما على نقطة واحدة فقط، وخسر منتخب الجزائر أيضا في جولته الثانية التي كانت أمام منتخب غينيا الاستوائية، وانتهت المباراة بنتيجة هدف وحيد لصالح غينيا وتعقدت جميع خطط المنتخب الجزائري في التأهل.

موعد مباراة الجزائر وساحل العاج في أمم أفريقيا 2021 - 2022 والقنوات الناقلة لها 1 17/1/2022 - 2:01 ص

على الجانب الآخر يوجد منتخب ساحل العاج الذي يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على منتخب غينيا الاستوائية في أولى مبارياته بالتصفيات، وانتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف، ثم تعادل منتخب ساحل العاج أمام نظيره سيراليون في الجولة الثانية وانتهت المباراة بهدفين لكل منهما، ويطمح ساحل العاج لتحقيق الفوز على نظيره الجزائري لتعويض التعادل أمام سيراليون وضمان الصدارة.

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موعد مباراة الجزائر وساحل العاج في أمم أفريقيا 2021 - 2022 والقنوات الناقلة لها 2 17/1/2022 - 2:01 ص

موعد مباراة الجزائر وساحل العاج في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة لها

المباراة الجزائر X ساحل العاج 
الموعد الخميس 20 يناير 2022 الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة 
القناة الناقلة بي إن سبورت، بي إن ماكس 1، 2
الملعب جابوما
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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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