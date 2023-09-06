موعد مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023.. والقنوات الناقلة

يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب تنزانيا في لقاء هام من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ويبحث عشاق الأخضر عن موعد المباراة من أجل متابعتها، خاصة وأن المنتخب الجزائري يبحث عن الفوز في هذه الجولة الأخير لحسم النقاط الثلاث والتأهل إلى نهائيات كان 2023 والتي تحتضنها دولة كوت ديفوار على ملاعبها في شهر يناير المقبل.

موعد الجزائر وتنزانيا

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا

من المقرر أن يلتقي المنتخب الجزائري ضد المنتخب التنزاني يوم الخميس المقبل الموافق 7 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب 19 مايو في مدينة عنابة بالجزائر، على أن تنطلق صافرة بداية أحداث المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد تنزانيا

وتنقل مباراة الجزائر وتنزانيا في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لنهائيات كان 2023 بالكوت ديفوار، عبر قناة بي إن سبورت 5 وذلك لأنها هي الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافةً لإذاعة اللقاء من خلال شاشة القناة الجزائرية الأرضية.

وكانت قد أسندت إدارة قنوات بي ان سبورت مهمة التعليق على أحداث اللقاء إلى المؤدي الصوتي والمعلق صاحب الجماهيرية الكبيرة في القارة السمراء الجزائري حفيظ دراجي.

ويدخل المنتخب الجزائري هذه المباراة بأريحية كبيرة، نظرًا لأنها تعد تحصيل حاصل إذ ضمن ثعالب الصحراء التأهل وحجز مقعد إفريقي مبكراً، إلى أن جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب يرغب في استغلال اللقاء من أجل الاستعداد الجيد للبطولة خاصة أن الأخضر ودع نهائيات النسخة الماضية من دور المجموعات ويبحثون عن تعويض هذا السقوط بالمنافسة على اللقب في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.

تشكيل الجزائر المتوقع

واستدعى المدير الفني الوطني عناصر الخبرة في المعسكر الحالي للجزائر، إذ ضم كلا من بغداد بونجاح وسفيان فيغولي، إذ يرغب بالماضي في تجريب بعض الأشياء الجديدة خلال فترة التوقف الدولي الحالية التي تنتهى في 20 سبتمبر، لذلك من المتوقع أن تكون تشكيلة المنتخب الجزائري كالتالي:-