يستعد منتخب الجزائر لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب أنجولا في مباراة الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تقام على أرض الكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير وحتي 11 فبراير، ويستعد منتخب الجزائر من أجل أن يفوز في هذه المباراة وحصد النقاط، وذلك لضمان بطاقة التأهل إلي الدور 16 والوصول للنهائي، ويشارك منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة بجانب أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

موعد مباراة الجزائر وانجولا في كأس امم افريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر وأنجولا

تقام مباراة الجزائر ضد أنجولا في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا يوم الاثنين القادم الموافق 15 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر، والعاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع المباراة علي قناة بي إن سبورت والتي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة، ويمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة الانترنت من خلال تطبيق تود.

قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم افريقيا 2023

تضم قائمة منتخب الجزائر اللاعبين التاليين: