موعد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم 2026 للقارة الافريقية

يحلم جميع منتخبات كرة القدم بالوصول إلى بطولة كأس العالم ومواجهة المنتخبات القوية والشهيرة للحصول على الكأس ورفع علم بلادهم امام الجميع، سنوضح لجميع محبي كرة القدم الافريقية موعد مباراة الجزائر والصومال المنتظرة بالتفصيل وما هي القنوات الناقلة لأحداث المباراة وغيرها من المعلومات الخاصة بالتشكيل المتوقع للمنتخبين.

يستضيف ملعب ميلود في مدينة واهران الجزائرية منتخبي الجزائر والصومال في لقاء حاسم بالنسبة للجزائري وبعد تصدره مجموعته إلى الآن ويسعى بكل جهده للتأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة لعام 2026، فنحن الآن على بعد دقائق من موعد مباراة الجزائر والصومال والتي تأتي في إطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026 للقارة الإفريقي، حيث تقام المباراة اليوم في المواعيد التالية:

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر والسعودية

كما تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

واخيرًا تأتي المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الامارات.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة

ستنقل المباراة المنتظرة بين منتخب الجزائر وكنتخب الصومال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة أفريقيا حصريًا ورسميًا على إحدى قنوات مجموعة MBC السعودية، حيث تم تخصيص قناة MBC5 لمباراة اليوم وبتعليق للمعلق الرياضي احمد النفيسة.

تأتي القناة على التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11559.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

كما يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات بالبيانات التالية: