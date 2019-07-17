موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب: أحمد العالمي, تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم الإفريقية خاصة والعالمية بشكل عام مساء يوم الجمعة القادم نحو أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تحتضنها مصر هذه الأيام.

يدخل لاعبي منتخب الجزائر اللقاء واضعين نصب أعينهم كأس البطولة الأغلى إفريقيًا، حيث يسعى هذا الجيل لإضافة مجد جديد للخُضر وتكرار إنجاز عام 1990، حينما استطاع محاربو الصحراء خطف اللقب الوحيد في تاريخ مشاركاتهم في البطولات الأفريقية، وذلك في البطولة التي استضافتها أرض الجزائر.

على الجانب الآخر يطمح منتخب السنغال في إضافة اللقب الأول لدولاب بطولات أسود التيرانغا، حيث لم يسبق للسنغال الفوز بأي نسخة لبطولة أمم إفريقيا، وكان أكبر إنجازات المنتخب السنغالي في البطولة حصوله على المركز الثاني عام 2002، وذلك بعد خسارته النهائي أمام الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية في النسخة التي أقيمت على الأراضي المالية.

مشوار منتخب الجزائر في البطولة :

تمكن منتخب الجزائر من تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد ثلاث انتصارات حققها على منتخب السنغال وكينيا وتنزانيا استطاع خلالهم تسجيل 6 أهداف بينما لم تتلقى شباكه أي هدف، ليتخطى ثعالب الصحراء بعدها مواجهة منتخب غينيا في دور ال16 بثلاثية نظيفة.

وفي الدور ربع النهائي اصطدم المنتخب الجزائري مع الفيل الإيفواري منتخب ساحل العاج، وبعد لقاء صعب أنهك لاعبي الجزائر بدنيًا تمكن الأول من خطف بطاقة الدور نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، وفي دور ال4 واجه أبناء المدير الفني جمال بن ماضي المنتخب النيجيري في مباراة مثيرة انتهت بفوز الجزائر 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع.

مشوار منتخب السنغال في البطولة :

لعب المنتخب السنغالي في نفس مجموعة المنتخب الجزائري وتمكن من خطف المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ليواجه منتخب أوغندا في دور ال16 ويتخطى عقبته بهدف وحيد، وفي الدور ربع النهائي التقى أسود التيرانغا مع الطموح منتخب بنين لكن يتمكن أصحاب الرداء الأبيض من حسم المواجهة بهدف نظيف.

أما في الدور نصف النهائي فاصطدم منتخب السنغال بنظيره منتخب تونس في مواجهة قوية ومثيرة، وبعد 120 دقيقة شهدت إضاعة ركلتي جزاء من جانب الفريقين، وإهدار العديد والعديد من الفرص السهلة تمكن لاعبي المدير الفني “سيسه” من خطف بطاقة في نهائي العرس الإفريقي عن طريق هدف عكسي.

موعد مباراة الجزائر والسنغال :

تنطلق المباراة المرتقبة في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019 في تمام الساعة :

21:00 بتوقيت مصر.

22:00 بتوقيت السعودية.

23:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال :

تنقل المباراة حصريا على قمر النايل سات والعرب سات على سلسلة قنوات Bein Sport الرياضية، بينما تنقل على البث الأرضي على قناة Time Sport المصرية.