موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة للمباراة

يسأل الجمهور العربي والأفريقي عن موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا 2019 والتي ستقام عبر ملعب القاهرة الدولي في مصر، حيث أن هذه المباراة من أهم المباريات التي تُقام في هذه البطولة، حيث أن الفريقين قد مروا بفترات صعبة خلال دور المجموعات وربع النهائي وكذلك الحال في نصف النهائي، وسوف نوفر لكم تفاصيل مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا 2019

من المفترض أن تنطلق مباراة الجزائر والسنغال نهائي كأس الأمم الأفريقية يوجد الجمعة المقبلة الموافق 19 يوليو 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ومن المتوقع أن يتم حضور عدد كبير من جماهير الفريقين، وخصوصًا المنتخب الجزائري.

والجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري استطاع الوصول إلى النهائي بعد أن قدم مباريات قوية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وقد تمكن من الفوز في مباراة نصف النهائي على المنتخب النيجيري برصيد أهداف هدفين لهدف واحد، بينما المنتخب السنغالي استطاع الوصول إلى مباراة نهائي أمم أفريقيا بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب التونسي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة صعبة على كلًا من الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا

أما عن القنوات الناقلة لمباراة نهائي أمم أفريقيا 2019 فقد استطاعت قنوات بي إن سبورت الحصول على حقوق البث، ويمكن متابعة المباراة من خلال قناة beIN SPORTS Max HD 1 والتي يعقبها استوديو تحليلي لتقييم المباراة.

ويمكنكم المتابعة معنا باستمرار للحصول على آخر الأخبار التي تخص المنتخب الجزائري في نهائي أمم أفريقيا 2019.