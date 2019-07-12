موعد مباراة الجزائر القادمة ضد نيجيريا في نصف نهائي الكان والقنوات الناقلة.. ونرصد أبرز إنجازات محاربي الصحراء في الأمم الأفريقية

نتعرف في هذا المقال على موعد مباراة الجزائر القادمة والقنوات الناقلة، أصبحت مباريات منتخب الجزائر محط اهتمام جميع متابعي الكرة الافريقية والعربية بشكل عام بعد تمكن محاربي الصحراء من الصعود إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد أن أقصى منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح 4-3، وذلك بعد ان انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق، وكان قد أحرز أهداف اللقاء سفيان فيجولي في الدقيقة 20 للجزائر وعدل النتيجة للأفيال كودجيا في الدقيقة 42، وأهدر مهاجم الجزائر بغداد بونجاح في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني، قبل أن يحل محله اسلام سليماني في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

منتخب الجزائر لم يصل إلى نصف النهائي في آخر ثلاث نسخ من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكان آخر مرة وصل فيها محاربو الصحراء إلى نصف النهائي في كان انجولا 2010، وأقصي المنتخب الجزائري على يد منتخب مصر بنتيجة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل لاشئ، وظهر المنتخب الجزائري في هذا اللقاء بمستوى هزيل للغاية، أما في نسخة الكان 2013 التي اقيمت في جنوب أفريقيا خرج المنتخب الجزائري من دور المجموعات، وفي كان غينيا 2015 وصل المنتخب الجزائري إلى ربع النهائي وخرج أمام ساحل العاج بنتيجة ثلاث أهداف لهدف، أما في النسخة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية والتي اقيمت في الجابون خرج أيضاً المنتخب الجزائري من دور المجموعات.

الجزائر صاحب السبعة عشر مشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية يأمل في حصد اللقب الثاني في تاريخة بعد أن حصد لقب البطولة في عام 1990 وهي البطولة التي أقيمت على أرض الجزائر، أما عن أفضل مشاركها الجزائر فقد حل في المركز الثاني مرة واحدة وكانت في عام 1980، وحل في المركز الثالث مرتين الأولى في عام 1984، والثانية في المغرب 1988، وحقق المركز الرابع مرة واحدة في انغولا 2010.

أما عن موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا، فمن المقرر أن يكون يوم الأحد القادم الموافق 14 يوليو موعداً للقاء الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي كان مصر 2019، يستضيف استاد القاهرة الدولي مجريات اللقاء، المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، موعد مباراة الجزائر بتوقيت الجزائر هو الثامنة مساءً.

وتنقل المباراة بشكل حصري عبر شاشة بي ان سبورت المالك الحصري لحقوق بث بطولة الأمم الأفريقية 2019، وتنقل المباراة أيضاً عبر شاشة تايم سبورت على البث الأرضي للجماهير المصرية بشكل مجاني.