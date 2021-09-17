موعد مباراة التعاون والرائد والقنوات الناقلة للدوري السعودي للمحترفين

يبحث المواطنين السعوديين عن موعد مباراة التعاون والرائد والقنوات الناقلة للدوري السعودي، حيث ينتظر السعوديين مباراة جديدة ضمن فاعليات الأسبوع الخامس لبطولة الدوري السعودي، وتُقام مباراة التعاون والرائد اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 وذلك على داخل ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، وسوف نوضح لكم بمقالنا اليوم موعد المباراة والقنوات الناقلة لمباراة اليوم.. ابقوا معنا.

موعد مباراة التعاون والرائد والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين المتابعي للدوري السعودي عن موعد مباراة التعاون والرائد والقنوات الناقلة، وللعلم أن عدد كبير من أشهر المحللين الرياضيين بأن مباراة اليوم سوف تشهد منافسة قوية جدًا بين الفريقين، وللعلم أن فريق الرائد السعودي يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب للدوري السعودي، وهو حاصل على 7 نقاط قام الفريق بجمعها من 4 مبارايات شارك فيها، حيث حقق فوز في مباراتين بينما تعادل في مباراة وخسر أخرى.

بينما فريق التعاون مُحاط بحالة شديدة من الاكتئاب بسبب نتائجه السيئة الذي حصدها الفترة الماضية ، وقد تواجد الفريق في المركز الرابع عشر من جدول الدوري السعودي داخل جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط، حيث شارك في أربعة مبارايات ولم يفوز في واحد منها، بل وتعادل في مباراتين وخسر اثنين مثلهم، ويسعى الفريقين للخروج بنتيجة إيجابية كي يعوض خسارته.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والتعاون

تتساءل الجماهير عن موعد مباراة التعاون والرائد والقنوات الناقلة، ومن المفترض أن تبدأ المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت السعودية، وسوف يتم إذاعة المباراة على قناة SSC Sport 6 HD ، ويكون سمير المعيرفي هو معلق المباراة، ويمكن استقبال تردد القناة من خلال الإحداثيات التالية: