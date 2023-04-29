موعد مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل اليوم 29/04/2023 دوري أبطال أفريقيا

يحل نادي شبيبة القبائل ضيفاً على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، واستطاع الترجي تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف مما يجعله في مهمة ليست بالصعبة في بلوغ مباراة نصف النهائي، ونستعرض عبر نجوم مصرية أهم تفاصيل مباراة الترجي وشبيبة القبائل اليوم والقنوات الناقلة فتابعونا.

توقيت مباراة الترجي وشبيبة القبائل اليوم

تنطلق مباراة الترجي وشبيبة القبائل مساء اليوم السبت 29-4-2023 وذلك في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وحقق الترجي فوزاً ثميناً في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب 5 جويلية معقل نادي شبيبة القبائل، وأحرز الترجي هدفه عن طريق لاعبه محمد علي بن حمود في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، وصعد الترجي كأول المجموعة الرابعة برفقة شباب بلوزداد على حساب كلاً من الزمالك والمريخ.

مباراة الترجي ضد شبيبة القبائل اليوم

يمكنكم مشاهدة مباراة الترجي وشبيبة القبائل بث مباشر عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط، وتُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6 بصوت المعلق محمد بركات، وصعد شبيبة القبائل كثاني المجموعة الأولى رفقة الوداد المغربي على حساب كلاً من بيترو أتليتكو و فيتا كلوب، وتنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم وعلى رأسهم مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال افريقيا، وصن داونز وشباب بلوزداد والتي ستبدأ قبل انطلاق هذه المباراة ببضع ساعات.