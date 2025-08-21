موعد مباراة الترجى التونسي مع القيروان، القناة الناقلة للقاء
يلتقى اليوم نادى الترجى التونسي مع فريق القيروان فى مباراة من مباريات الدوري التونسي الممتاز.
حيث يلتقى الفريقان على ملعب حمدة العواني ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدورى التونسي.
المباراة تقام فى السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وتوقيت مكة المكرمة.
وتذاع المباراة على قناة التونسية الوطنية الاولى، وسيدير اللقاء تحكيمياً الحكم نعيم حسنى.
الترجى يدخل اللقاء فى المركز العاشر برصيد نقطتين من تعادلين، بينما القيروان فى المركز الثامن برصيد 3 نقاط من فوز وحيد.