موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا والتشكيل المتوقع في نهائي دوري الأمم الأوروبية

يتابع عشاق ومحبي محبى الساحرة المستديرة ملعب ” أليانز أرينا ” في مدينة ميونخ الألمانية في تمام العاشرة مساء وذلك من أجل الإستمتاع بمباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويهدف المنتخبين لتحقيق الفوز باللقب للمرة الثانية، مع اعتبار إسبانيا، المرشح الأبرز للحفاظ على اللقب، في حين تسعى البرتغال بطلة النسخة الأولى لتحقيق مفاجأة جديدة.

ونجح رونالدو ورفاقه الذين بدأو النهائيات كطرف غير مرشح في مفاجأة الجميع وتأهلوا لهذا الدور بعد فوز دراماتيكي على ألمانيا، رغم التأخر في النتيجة، كما أن منتخب البرتغال كان قريبًا من الخروج في ربع النهائي لولا هدف متأخر من فرانسيسكو ترينكاو ضد الدنمارك، أوصلهم للأشواط الإضافية التي عبروا منها بصعوبة.

ويمكن القول أن الفوز بدوري الأمم الأوروبية قد يعيد ثقة الجمهور لمنتخب البرتغال ويُعتبر تجهيزاً مثالياً قبل انطلاق تصفيات كأس العالم في سبتمبر، حيث ستواجه البرتغال كلاً من المجر، إيرلندا، وأرمينيا.

وتتجه الأنظار نحو أول مواجهة بين المخضرم رونالدو والنجم الإسباني الشاب لامين يامال، يامال كان عمره أقل من 18 شهراً عندما فاز رونالدو بأول كرة ذهبية، لكنه اليوم أحد أبرز المطاردين على هذا اللقب، بعد تألقه اللافت في نصف النهائي أمام فرنسا.

وتمكن يامال من تسجيل هدفين في فوز إسبانيا المثير 5-4 على فرنسا في شتوتجارت، ما يمنحه فرصة الحفاظ على اللقب الذي فازوا به في 2023، بعد خسارتهم نهائي 2021.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال أمام إسبانيا

حراسة المرمى: كوستا

الدفاع: دالوت، دياز، إيناسيو، مينديز

الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، برناردو؛ كونسيساو

الهجوم: رونالدو، برونو فرنانديز

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا أمام البرتغال

حراسة المرمى: سيمون

الدفاع: بيدرو بورو، لي نورمان، هويخسن، كوكوريلا

الوسط: ميرينو، فابيان، بيدري؛ يامال

الهجوم: أويارزابال، نيكو ويليامز