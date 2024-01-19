يلتقي منتخب البحرين لكرة القدم مع ماليزيا، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أسيا 2023 والمقام في دولة قطر، وستكون هذه المباراة واحدة من ضمن المباريات الصعبة على البحرين، حيث لا خيار للبحرين إلا الفوز في المباريات القادمة وذلك من أجل ضمان بطاقة الصعود إلي الدور 16 من البطولة، وخاصة بعد الخسارة في مباراة الجولة الأولي من كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1.

موعد مباراة البحرين وماليزيا في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة البحرين وماليزيا

تقام مباراة البحرين ضد ماليزيا على ملعب جاسم بن حمد، غداً السبت 20 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت البحرين والسعودية وقطر، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة beIN ASIAN CUP، أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس الحاصلة علي حقوق بث مباريات البطولة، ويمكن مشاهدة المباراة على شبكة الانترنت من خلال تطبيق تود.

تشكيل منتخب البحرين المتوقع

من المتوقع أن يعتمد مدرب منتخب البحرين على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: محمد عادل، وليد الحيام، أمين بنعدي، هزاع علي.

خط الوسط: محمد الحردان، إبراهيم الوالي، محمد مرهون، كميل الأسود، موسيس.

خط الهجوم: عبد الله الحشاش.

ترتيب مجموعة البحرين في كأس أسيا

تشارك البحرين في المجموعة الخامسة في كأس أسيا، وتتصدر الأردن قائمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بالتساوي مع كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني، وتأتي البحرين في المركز الثالث وماليزيا في المركز الأخير بدون نقاط.