انطلاق مميز لموسم جديد .. موعد مباراة الاهلي ونيوم في دوري روشن للمحترفين 2025 والقنوات الناقلة

أصبح دوري روشن السعودي للمحترفين واحد من أهم دوريات كرة القدم في الشرق الأوسط وذلك بعد أن أنضم لصفوف الفرق السعودية عدد من أشهر اللاعبين العالميين أهمهم اللاعب البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو الذي أنضم إلى صفوف نادي النصر، سنوضح لكم موعد مباراة نيوم والاهلي المنتظرة في بداية الموسم الجديد للدوري وما هي القنوات الناقلة للمباراة.

فريق نيوم الجديد في مواجهة الأهلي

يبدأ فريق نيوم السعودي مسيرته في عالم كرة القدم مع بداية هذا الموسم من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025- 2026، حيث يحل ضيفًا على فريق أهلي جدة مساء اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في منافسات الاسبوع الأول من الدوري، حيث يقود فريق نيوم اللاعب المصري المميز أحمد حجازي للفوز بأول مباراة للفريق، أما عن موعد مباراة نيوم والاهلي فهي ستقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية ومصر والتي ستلعب على ملعب ستاد الجوهرة المشعة.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك مجموعة قنوات ثمانية الرياضية الفضائية حقوق بث ونقل مباريات وفعاليات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025- 2026 حصريًا، كما تم إسناد مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق الرياضي الشهير فارس عوض.

تشكيل فريق الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يدخل فريق أهلي جدة مباراة اليوم أمام فريق نيوم بالتشكيل التالي: