موعد مباراة الاهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة لها مع التردد في الدوري الثاني والثلاثين الافريقي

أعلن نادي الأهلي موافقته على أن تتأخر مباراته مع كانو سبورت في الدور الاثنين والثلاثين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما سافر وبدأ أول تدريباته، يوم أمس الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2019 في حديقة الفندق المقيم به، وذلك استجابة لمطلب نادي كانو سبورت بأن يتم تأخير المباراة لمدة ساعتين عن موعدها الأساسي، وسافر النادي الأهلي متمثلًا في بعثة الفريق في رحلة استمرت اثنتي عشر ساعة، كان من ضمنها ترانزيت لمدة 120 دقيقة في مدينة أديس أبابا، مستعدًا بقيادة الكابتن السويسري رينيه فايلر، حيث كانت تدريباته استشفائية بسيطة لـ لاعبي الفريق حتى تفك عضلاته بعد الرحلة الطويلة تلك، بشرط أن يكون التمرين اليوم الجمعة متمركزًا على الخطة والجانب الفني وكشف نقاط القوة والضعف لفريق كانو سبورت الغيني، والآن ننتقل إلى موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة لها.







موعد مباراة الاهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة لها

ويلعب نادي الأهلي مع نادي كانو سبورت في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة بعدما كان الساعة السادسة، في غينيا وتنقل قناة اون سبورت المباراة المنتظرة التي ستقام على ملعب نادي كانو سبورت، وإليكم تردد قناة أون سبورت، وتعتبر مباراة الاهلي وكانو سبورت في الدوري الثاني والثلاثين الافريقي هي المباراة الأولى لمدير نادي الأهلي السويسري الجديد رينيه فايلر، والذي استلم المنصب ليكون خليفة لـ مارتن لاسارتي، الأورجوياني والذي أقيل بعدما خرج النادي من الدور السادس عشر في بطولة كأس مصر أمام نادي بيراميدز.







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