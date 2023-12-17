موعد مباراة الاهلي وفلومينينسي في كأس العالم للاندية 2023 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة الأهلي المصري و فلومينينسي البرازيلي في مباراة الدور ربع النهائي في كأس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودية، ونجح النادي الأهلي المصري في التأهل إلي نصف النهائي بعدما فاز على الاتحاد السعودي في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويطمح الفريق المصري في التأهل إلى النهائي وحصد اللقب.

موعد المباراة

تقام مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف النهائي غداً الأثنين 18 ديسمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وايضاً ، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لكأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع

قد يعتمد مدرب النادي الأهلي المصري على التشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني

وسط الملعب: إمام عاشور – مروان عطية – أليو ديانج

في الهجوم: حسين الشحات – كهربا – بيرسي تاو

والجدير بالذكر بإن النادي الأهلي المصري شارك 8 مرات في كأس العالم للأندية في أعوام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و 2020، و 2021، و2022، ونجح الأهلي في التأهل إلي الدور نصف النهائي 6 مرات ليكون أكثر فريق في العالم تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ولم يحالف الأهلي المصري الحظ في كأس العالم للاندية موسم 2022 حيث خرج من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة من ريال مدريد باربعة أهداف مقابل هدف.