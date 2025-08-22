موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة القادمة في الجولة الرابعة من الدوري المصري لكرة القدم

سنتعرف على ميعاد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري لكرة القدم، حيث يلعب الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري لكرة القدم، حيث لعب حامل لقب الدوري المصري والأكثر فوزاً باللقب، مباراتين خلال الموسم الحالي من الدوري الممتاز 2025 – 2026، حيث تعادل الأهلي في المباراة الأولي بهدفين لهدف مع فيوتشر، وفاز برباعية مقابل هدف وحيد على فاركو في الجولة الثانية، ويخرج الأهلي خارج أرضه في المباراة المقبلة ليواجه غزل المحلة.

يلعب الأهلي وغزل المحلة في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الأثنين المقبل الموافق 25 أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ستقام تلك المواجهة على ملعب ستاد المحلة، في حضور جماهيري، وتعد مواجهات الأهلي وعزل المحلة من كلاسيكيات الكرة المصرية، خاصة التي تلعب بالمحلة، حيث تشهد تنافس قوي بين الفرق.

الجدير بالذكر أن الأهلي لم يشارك في مباريات الجولة الثالثة، حيث يجب أن يغيب كل نادي مشترك في الدوري عن جولة واحدة على الأقل من الدوري، نظراً لوجود 21 بالدوري هذا الموسم، وتم تحديد مواعيد غياب الأندية عن الجولات من خلال القرعة قبل بداية الموسم.

القنوات الناقلة للدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري، وأعلنت القناة الفضائية التي تبث على القمر المصري نايل سات، عن نقلها لمباراة الأهلي وغزل المحلة مباشرة على شاشتها، وستوفر القناة ستوديو تحليلي خاص بالمواجهة، لتوضيح الإدارة الفنية لكلا المدربين في المباراة، بالإضافة لوجود مراسلين لنقل الصورة من محيط الملعب وداخله، في تغطية من المتوقع أن تكون مميزة.

أمام عاشور أبرز غيابات الأهلي

ويدخل الأهلي تلك المواجهة بغياب كلاً من أمام عاشور بسبب الإصابة، حيث يعاني أمام عاشور من إصابة تعرض لها خلال مشاركة فريقه في كاس العالم للأندية، ولا يزال يخضع اللاعب للعلاج، ومن المتوقع أن يكون متواجد داخل الملعب خلال وقت قريب.