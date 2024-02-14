يلتقي الأهلي المصري مع شباب بلوزداد المغربي في مباراة الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024، ويستعد النادي الأهلي بقوة لهذه المباراة حيث يطمح الشياطين الحمر للتأهل إلي الدور 16 وحصد اللقب، ويشارك الأهلي في المجموعة الرابعة بجانب شباب بلوزداد ويانغ أفريكانز، ونادي ميدياما.

موعد مباراة الاهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تقام مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد علي ملعب 5 جويلية، يوم الجمعة 16 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport hd 2، أحد مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة، ويمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود.

تشكيل الأهلي المتوقع

يتوقع إن يعتمد مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي المصري على التشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد هاني- محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط، مروان عطية – إمام عاشور – عمرو السولية.

الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – موديست.

فريقنا يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا 💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/TZ2aFOv6VJ — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 13, 2024

ويعاني النادي الأهلي المصري من الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة، حيث يغيب عن الأهلي محمد الشناوي الحارس الأول للفريق بسبب الإصابة في كأس الأمم الأفريقية وأيضاً يغيب متولي وعبدالقادر وكوكا وعبدالفتاح وعبدالقادر وكريستو بسبب الأصابة.

بينما يغيب عن الأهلي كمال و الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية، ويغيب بيرسي تاو شكوى اللاعب من الإجهاد بعد المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية.