محاولات للفوز .. موعد مباراة الاهلي وسيراميكا في الدوري المصري 2025 والقنوات الناقلة

ينتظر جماهير المارد الاحمر مباراة مميزة مساء اليوم في منافسات الجولة من الدوري المصري الممتاز 2025- 2026، حيث صدم الجماهير من اداء الفريق من بداية الموسم، سنتعرف سويًا على موعد مباراة الاهلي وسيراميكا المنتظرة وما هي القنوات الناقلة للمباراة.

الاهلي يسعى للمصالحة جماهيره

يحتل فريق الاهلي لكرة القدم المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025- 2026 برصيد 6 نقاط حتى الآن وهو امر صدم جميع جماهير ومحبي المارد الاحمر، وسيحاول اللاعبين بكل جهدهم تحقيق الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا لقنص الثلاث نقاط وتحسين مركزهم ولاسعاد الملايين، حيث يزيد البحث بشكل كبير في هذا الوقت عن موعد مباراة الاهلي وسيراميكا والتي من المقرر ان تلعب مساء اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

يتساءل الكثير حول القنوات الناقلة لمباراة الاهلي المقامة مساء اليوم أمام فريق سيراميكا كليوباترا، حيث تم الاعلان عن نقل المباراة مباشرة على قناة اون سبورت الرياضية بالمجان على القمر نايل سات.

لضبط تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات على جهاز الريسيفر استخدم البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة هو: 11861

معامل الاستقطاب يكون: رأسي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التشكيل المتوقع لفريق الاهلي اليوم

من المتوقع ان يدخل فريق الاهلي بقيادة مدربه الفني عماد النحاس مباراته اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي: