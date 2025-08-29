المارد الأحمر يستعد للفوز .. موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري 2025 والقنوات الناقلة

يلتقي فريق المارد الأحمر بفريق بيراميدز السماوي في مباراة قوية منتظرة من جميع محبي ومشجعي كرة القدم المصري، حيث تأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025- 2026، لنتعرف سويًا على موعد مباراة الاهلي وبيراميدز المرتقبة بالتفصيل وما هي القنوات الناقلة لأحداث المباراة للاستمتاع بالمشاهدة وتشجيع الفريق المفضل، إليكم التفاصيل.

الأهلي المصري يستعد للفوز

يسعى فريق الأهلي للفوز في مباراته المنتظرة أما فريق بيراميدز وذلك لاسعاد جماهيره الكبيرة، كما ينافس السماوي هذا الموسم على اقتناص اللقب من غريمه القوي فريق الاهلي بكل جهده، حيث يلتقي الفريقين يوم غد السبت 30 اغسطس 2025 في مباراة هامة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2025- 2026، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر.

يحتل فريق الاهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد 5 نقاط حتى الآن، أما فريق بيراميدز فهو في المركز العاشر برصيد أيضًا 5 نقاط بعد فوز مباراة وخسارة مباراة وتعادل مباراتين.

القنوات الناقلة للمباراة

ستنقل المباراة المنتظرة بين فريق الاهلي وفريق بيراميدز على قناة ON Sports1 رسميًا وحصريًا في شمال أفريقيا ومصر تحديدًا، كما تم الإعلان عن معلق المباراة وهو المعلق الرياضي أيمن الكاشـف.

غيابات فريق الأهلي

يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم عن صفوف فريق الأهلي بسبب إصابتهما، حيث أجري عملية الفتق لعطية، وإصابة ياسر بتمزق في عضلة الفخذ اليسرى، كما سيغيب ياسين مرعي بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، وكذلك محمد شكري لإصابته بشد في العضلة الأمامية.