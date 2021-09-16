موعد مباراة الاهلي والفتح السعودي والقنوات الناقلة ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين

ننقل لكم اليوم جميع الأخبار التي تتعلق بأحدث المعلومات حول موعد مباراة الاهلي والفتح السعودي والقنوات الناقلة، والتي تنعقد ضمن فاعليات الجولة الخامسة من الدوري السعودي العام للمحترفين، للعام الميلادي 2021، والتي من المقرر أن يتم نقلها على الهواء مباشرة عبر موجات الأقمار الصناعية والقنوات الناقلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 17 من سبتمبر 2021، وبتوقيت أبو ظبي تنقل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، والتي ينتظرها الملايين من مشجعي الفريقين داخل المملكة العربية السعودية، وداخل جميع الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي المهتمة بالنوادي السعودية العريقة، تابعوا معنا وسوف نوافيكم بجميع التفاصيل.

موعد مباراة الاهلي والفتح السعودي والقنوات الناقلة

يمكنك الآن معرفة موعد مباراة الاهلي والفتح السعودي والقنوات الناقلة من خلال صفحات موقع نجوم مصرية، حيث قررت اللجنة المنطمة للمباراة، واتحاد الكرة السعودي على أن يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الثامنة والنصف، حيث يستضيف فريق الأهلي السعودي المباراة على الاستاد الخاص به وهو ملعب الجوهرة المشعة بداخل مدينة جدة السعودية، وبهذا تصبح المباراة على أرضه، والذي يقبع في المركز التاسع من الدوري برصيد نقاط وصل إلى 4 نقاط حصدها من 4 مباريات تعادل فيها مع الفريق المنافس، أما عن فريق الفتح الذي احتل المركز الثالث من المسابقة برصيد 7 نقاط حصل عليهم بعد مبارتين فاز فيهم، ومباراة تعادل فيها، وأخرى خسر فيها.

قنوات تنقل مباراة الاهلي والفتح السعودي

لمعرفة موعد مباراة الاهلي والفتح السعودي والقنوات الناقلة تستطيع الآن الحصول عليها وهي كالتالي:

اسم القناة: SSC SPORT 1 HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12418.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

ويمكنكم متابعة المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة بدون أي تشويش أو اخطاء في الارسال.