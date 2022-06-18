موعد مباراة الاهلي والزمالك قمة الدوري المصري الممتاز ٢٠٢٢

المباراة التي ينتظرها الملايين من الجماهير، مباراة قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم ٢٠٢٢، دخل الفريق الأول بالنادي الأهلي في معسكر مغلق قبل موقعة الزمالك، وذلك لتأهيل اللاعبين جيدا قبل مباراة القمة، بقيادة المدير الفني المؤقت سامي قمصان، الذي تولى مسؤولية الفريق خلفا لمستر بيتسو موسيماني، ويحاول الفريق الاحمر أن يواصل انتصاراته بعد فوزه على فريق ايسترن كومباني الأربعاء الماضي برباعية مقابل هدف، ويذكر أن نادي الزمالك يتواجد في صدارة الدوري، بعد أن استطاع حصد ٤٤ نقطة منذ انطلاق بطولة الدوري المصري، وبهذا يزيد عن النادي الاهلي بأربع نقاط المتبقي له أربع مباريات تم تأجيلها بسبب مشاركته في البطولة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي و الزمالك

ويتأهب النادي الاهلي لمواجهة غريمه التقليدي في الدوري المصري الممتاز نادي الزمالك، في تمام الساعة ٨ من مساء يوم الأحد القادم الموافق ١٩ من شهر يونيو لعام ٢٠٢٢.

وذلك على أرضية استاد الاهلي السلام، وذلك في لقاءهم المؤجل من الاسبوع العشرين في منافسة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

ومن المتوقع أن تقوم شبكة قنوات اون تايم سبورت، بنقل وإخراج مباراة القمة بين الاهلي والزمالك يوم الاحد القادم.

مع وجود كبار التحليل لكرة القدم المصرية بالأستوديو التحليلي قبل وبعد المباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

• نادي الزمالك بالمركز الأول برصيد 44 نقطة.

• نادي بيراميدز بالمركز الثاني برصيد 43 نقطة.

• النادي الاهلي بالمركز الثالث برصيد 40 نقطة.

• نادي فيوتشر بالمركز الرابع برصيد 36 نقطة.

• نادي سموحة بالمركز الخامس برصيد 35 نقطة.