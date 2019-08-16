موعد مباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر 2019 والقنوات الناقلة فى مواجهة مرتقبة

تقام السبت مباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر، ويسعى الاهلى إلى عبور بوابة بيراميدز، كان الاهلى قد نجح فى التأهل إلى هذا الدور ليواجه بيراميدز والذى تخلى على عدد من العناصر أبرزها كينو، ويسعى الاهلى من خلال وجود عدة عناصر أبرزها الشحات والصفقة الجديدة قفشة فى تحقيق فوز على بيراميدز.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز

من المرتقب أن تقام مباراة الاهلى وبيراميدز فى تمام الثامنة من مساء السبت، على أن يقام ستديو تحليلي فى السابعة مساء بحضور نجوم الاهلى أبرزهم الدكتور طه اسماعيل وعماد متعب فى وجود مميز للمقدم أحمد شوبير، وسط ترقب من قبل جماهير الاهلى.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وبيراميدز

من المرتقب أن تقوم قناة أون سبورت بنقل مباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر بدور ال 16 على أن يقوم أيمن الكاشف بالتعليق على مباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر، فى المقابل يحاول بيراميدز تحقيق نتيجة طيبة فى ظل الاعتماد على جون أنطوي وانطلاقات اسلام عيسى ووجود عبد الله السعيد.

كان الاهلى قد اطمئن على علي معلول ومشاركته أساسيا أمام فريق بيراميدز وقدرة كذلك الشحات وأزارو فى قيادة هجوم الاهلى فى تلك المباراة التى يسعى خلالها الاهلى لتحقيق نتيجة طيبة خاصة وأن الاهلى قد خسر أمام بيراميدز فى الدورى المصري فى مبارتي الذهاب والعودة.

تبدو المواجهة قوية ومرتقبة من جانب الاهلى وبيراميدز، خاصة وأن المدير الفني لنادي بيراميدز ديسابر قد أكد جاهزية فريقه لمواجهة الاهلى واصفا فريقه بباريس سان جيرمان مؤكدا على قدرة بيراميدز على عبور الاهلى كما عبره فى الدوري المصري، ويبدو أنها نقاط تحفيزية من جانبه للاعبي بيراميدز.