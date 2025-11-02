موعد مباراة الاهلى والمصري في الدوري المصري 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”استاد الجيش ببرج العرب” مباراة الاهلى والمصري في الدوري المصري يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة 13 حيث تعادل فريق الأهلي مع فريق بتروجيت بنتيجة 1-1 في الجولة السابقة بينما.

الجولة ال13 البطولة الدوري المصري معلق المباراة محمد الكواليني القنوات الناقلة ON Sport 1 توقيت المباراة الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورت بالتحديد قناة اون تايم سبورت 1، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري المصري.

السياق والأهمية

لماذا تعتبر هذه المباراة مهمة؟

الأهلي، أحد أكبر الأندية في مصر والقارة، يسعى دوماً لتعزيز وصافته أو الانقضاض على الصدارة، والمواجهة بمثابة اختبار حقيقي، حسب الموقع الرسمي للنادي، الأهلي يدخل المباراة وهو يقع في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

المصري البورسعيدي أيضاً في وضعية طموحة، ويأتي ثالثاً برصيد 19 نقطة، مما يجعله خصماً ليس سهلاً ويضاف إلى ذلك الحافز لتحقيق نتيجة تؤثر على المنافسة.

تاريخ المواجهات بين الفريقين يعطي ميزة للأهلي، الذي فاز في عدد كبير من المباريات السابقة.

ما الذي يجعل هذه المواجهة مميزة؟

مواجهة بين نادي كبير بخبرته وانتصاراته المتكررة (الأهلي) وبين فريق طامح ومعروف بقدرته على مفاجأة الكبار (المصري).

قد يكون لها أثر كبير على جدول الترتيب، لا سيما مع اقتراب المنافسة على اللقب.

توقعات وتحليل أولي

بالنظر لتاريخ المواجهات، يبدو أن الأهلي هو المرشح الأوفر حظاً للفوز، لكن هذا لا يعني أن المباراة ستكون سهلة أو محسومة.

الأرقام تشير إلى أن المصري ليس خصماً يستطيع تجاهله، خصوصاً عندما يكون في يومه.

من المرجح أن نشاهد مباراة مفتوحة نوعاً ما، مع محاولات من الأهلي للسيطرة والهجوم، وردود فعل من المصري لضرب العمق أو الأجنحة.

النتيجة المتوقعة: ربما فوز للأهلي بفارق هدف أو هدفين (مثلاً 2-0 أو 3-1)، أو ربما تعادل مفاجئ إن استطاع المصري استثمار الفرص.

ماذا يعني هذا اللقاء لجماهير الفريقين؟

لجماهير الأهلي: هذه مباراة “لا تمنح” لأن فشل تحقيق الفوز سيعد تراجعاً في سياق التنافس على اللقب.

لجماهير المصري: هي فرصة لإثبات الذات، وإحراج أحد الكبار، مما يعزز الثقة ويرفع المعنويات.

لكرة القدم المصرية بشكل عام: مواجهة بين فريقين لهما قاعدة جماهيرية كبيرة، تُضيف للبطولة نكهة ومتابعة عالية، خاصة وأن البث التلفزيوني متاح عبر قناة معروفة.