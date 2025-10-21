موعد مباراة الاهلى والأتحاد السكندرى في الدوري المصري 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل

يستضيف ملعب “استاد القاهرة الدولي” مباراة الاهلى والأتحاد السكندرى في الدوري المصري، والتي ضمن منافسات الجولة 11 في الدوري المصري يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مصر حيث فاز فريق الأهلي على فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2 بينما فاز فريق الاتحاد على فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الجولة السابقة.

الجولة ال11 البطولة الدوري المصري معلق المباراة بلال علام القناة الناقلة اون تايم سبورت 1 توقيت المباراة الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورت الرياضية، وبالتحديد قناة اون تايم سبورت 1، والحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل (كوكا)

الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد (زيزو) – أشرف بن شرقي

الهجوم: جراديشار (بديلاً عن محمد شريف المصاب)

تشكيلة فريق الاتحاد المتوقعة

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: أبوبكر اليا دي – مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – عمرو صالح

الوسط: عبد الغني محمد – محمد توني – ناصر ناصر

الهجوم: كيناريا – فابيو أكيم – فادي فريد