موعد مباراة الاهلى وأيغل نوار في دوري ابطال افريقيا 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”استاد القاهرة الدولي” مباراة الاهلى وأيغل نوار في دوري ابطال افريقيا يوم السبت 25 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الأدوار الإقصائية حيث فاز فريق الأهلي علي فريق أيغل نوار بنتيجة 1-0 في المباراة السابقة.

الجولة الأدوار الإقصائية البطولة دوري ابطال افريقيا معلب المباراة استاد القاهرة الدولي القنوات الناقلة اون تايم سبورت 1 توقيت المباراة الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية

حيث تنقل المباراة مجموعة قنوات اون تايم سبورت بالتحديد قناة اون تايم سبورت 1،والحاصلة لحقوق بث المباراة

السياق الفني والذهاب

في مباراة الذهاب، تغلب الأهلي على إيجل نوار بهدف دون رد في بوروندي، مما يمنحه أفضلية معنوية وكذلك ميزة خارج الأرض.

وبالتالي، يدخل الأهلي هذه المواجهة وهو مطالب إما بالفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل، بينما يسعى إيجل نوار لتدارك الفرصة على أرض مصر وتحقيق مفاجأة في ملحق التأهل.