موعد مباراة الاهلى اليوم أمام إنبى، القناة الناقلة ومعلق اللقاء

يلتقى اليوم النادى الاهلى مع فريق إنبي في مباراة من مباريات الدورى الممتاز.

وضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدورى العام يلتقى الاهلى مع إنبى فى مباراة منتظر أن تكون مثيرة.

المباراة ستكون فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولات المحلية.

وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق محمد الكوالينى.

الأهلي يدخل اللقاء وهو فى المركز الـ 15 برصيد 5 نقاط، بينما إنبى يدخل اللقاء وهو فى المركز التاسع برصيد 8 نقاط.