موعد مباراة الاهلى اليوم أمام إنبى، القناة الناقلة ومعلق اللقاء

أحمد المدبولي

يلتقى اليوم النادى الاهلى مع فريق إنبي في مباراة من مباريات الدورى الممتاز.

 

وضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدورى العام يلتقى الاهلى مع إنبى فى مباراة منتظر أن تكون مثيرة.

 

المباراة ستكون فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولات المحلية.

 

وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق محمد الكوالينى.

 

الأهلي يدخل اللقاء وهو فى المركز الـ 15 برصيد 5 نقاط، بينما إنبى يدخل اللقاء وهو فى المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


