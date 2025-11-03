موعد مباراة الامارات وكوستاريكا في كأس العالم للناشئين 2025 والقنوات الناقلة

تقترب بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم 2025 من البداية وهي ستقام في دولة قطر الشقيق وذلك في الفترة من يوم 3 إلى 11 نوفمبر الحالي، حيث تبدأ الجولة الأولى من البطولة عصر اليوم، لنتعرف سويًا على موعد مباراة الامارات وكوستاريكا في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة والقنوات الناقلة لها في فقرات هذالمقال.

بداية المنافسات القوية

شارك منتخب الامارات للناشئين في بطولة كأس العالم للناشئين ثلاثة مرات في تاريخه، حيث يعتبر الموسم الحالي هو المشاركة الرابعة للمنتخب، لذلك أستعد المنتخب بشكل كبير لتلك البطولة في اﻷيام القليلة الماضية ليكون مهيأ بدنيًا ونفسيًا لتلك البطولة الهامة، حيث يوجد المنتخب الاماراتي في المجموعة الرابعة بجانب المنتخبات الكرواتي والكوستاريكي والسنغالي، ويبحث الكثير في الوقت الحالي عن موعد مباراة الامارات وكوستاريكا والتي ستقام اليوم في الدوحة وذلك في المواعيد التالية:

تنطلق بداية المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءًا بتوقيت الامارات.

كما يمكن مشاهدة المباراة الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وفي الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر.

كيفية مشاهدة المباراة بالمجان

فقد خصصت مجموعو قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية لنقل المباراة بين منتخب الامارات ومنتخب كوستاريكا القناة المفتوحة على كافة الأقمار الصناعية بالمجان كونها هي المالك الرسمي والحصري ﻹذاعة كافة مباريات ومواجهات الخاصة ببطولة كأس العالم للناشئين 2025 في الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا.