موعد مباراة الامارات والجزائر في بطولة كأس العرب للناشئين 2022

غداً الاثنين الموافق 29 أغسطس 2022 سنكون على موعد مع مباراة حاسمة للمنتخب الإماراتي والمنتخب الجزائري ضمن منافسات دوري المجموعات لبطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة، والتي سوف يستضيفهما ملعب السيق الكائن في ولاية معسكر الجزائرية. مباراة لا شك بأنها ستكون مليئة بأجواء عصيبة ومتوترة خصوصاً للجمهور الإماراتي، كون هذه الفرصة الأخيرة والمتبقية له للتأهل إلى دور الربع النهائي للبطولة. إضافة إلى ذلك، نتيجة التعادل مع المنتخب الجزائري لن تفيد المنتخب الإماراتي بشيء وخياره الوحيد هو الفوز.

ليس ذلك فحسب، فما يزال أمر التأهل إلى دور الربع النهائي ليس بيد المنتخب الإماراتي حتى وإن خرج فائزاً على المنتخب الجزائري. بل أمره سيكون بيد المنتخب الفلسطيني، الذي يجب عليه الفوز أو التعادل على الأقل مع المنتخب السوداني في المباراة التي ستقام غداً الاثنين في ملعب مستغانم في محافظة وهران الجزائرية ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب للناشئين 2022.

ستكون مباراة صعبة للغاية، كون المنتخب الإماراتي سيواجه أحد أقوى المنتخبات في المجموعة والذي قد ضمن تأهله إلى دور الربع النهائي. هذه هي الجولة الثالثة والأخيرة، وأمل التأهل للمنتخب الإماراتي أصبح ضئيل للغاية، خاصةً بعد أن تلقى خسارة من قبل المنتخب السوداني بثنائية نظيفة، وخرج بالتعادل السلبي مع المنتخب الفلسطيني. حيث أصبح المنتخب الجزائري هو من يمتلك بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة ويليه المنتخب السوداني حاصلاً على 3 نقاط.

موعد مباراة الامارات والجزائر:

الدولة الوقت اليوم التاريخ الإمارات 8:00 مساءً الاثنين 2022/8/29 الجزائر 5:00 مساءً الاثنين 2022/8/29 المملكة العربية السعودية 7:00 مساءً الاثنين 2022/8/29 مصر 6:00 مساءً الاثنين 2022/8/29

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والجزائر: