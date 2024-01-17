يستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا المقام في قطر في الفترة ما بين 12 يناير وحتي 10 فبراير، وستكون هذه المباراة واحدة من ضمن المباريات القوية في البطولة، حيث يرغب كل من الفريقين في الفوز علي الأخر، وذلك لضمان بطاقة التأهل إلي الدور 16، واستطاع منتخب الأردن الفوز في الجولة الأولي علي ماليزيا بنتيجة 4-0، بينما فازت كوريا الجنوبية على البحرين بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

تقام مباراة الاردن وكوريا الجنوبية على استاد الثمامة يوم السبت الموافق 20 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت قطر والدوحة والأردن، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة beIN ASIAN CUP أحد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة علي حقوق بث مباريات كأس آسيا في منطقة الشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع للأردن

قد يعتمد مدرب الأردن على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: يزيد ابو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، إحسان حداد، سالم العجالين.

خط الوسط: نزار الرشدان، نور الروابدة، موسى التعمري، محمود مرضي، علي علوان.

خط الهجوم: يزن النعيمات.

ترتيب مجموعة الأردن في كأس أسيا

يشارك منتخب الأردن في المجموعة الخامسة بجانب كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين، ويتصدر منتخب الأردن برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني، ويأتي في المركز الثالث منتخب البحرين وفي المركز الرابع ماليزيا بدون نقاط.