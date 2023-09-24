موعد مباراة الاتفاق وجدة في كأس الملك 2024

يستعد نادي الاتفاق لمواجهة نظيره نادي جدة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 في مدينة الدمام السعودية، وتعد هذه المباراة أولى مباريات كأس الملك في دور ال 32، ويجدر بالذكر أن هناك 4 مباريات ستُقام اليوم لافتتاح البطولة.

لوجو الإتفاق ولوجو جدة - مصدر الصورة: اليوتيوب

يوم المباراة 🤩 في السادسة تبدأ رحلة كأس خادم الحرمين الشريفين 🏆#نحلم_ونحقق pic.twitter.com/qlnQ3IaGvT — نادي الاتفاق (@Ettifaq) September 24, 2023

موعد مباراة الاتفاق وجدة

ستنطلق صافرة مباراة الاتفاق وجدة مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، في تمام الساعة السادسة 6:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في السعودية.

القنوات الناقلة

سوف تقوم مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل مباراة الإتفاق وجدة ضمن منافسات الدور ال 32 من كأس الملك، وتحديدًا قناة SSC Extra، ويتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق راشد الدوسري.

تنطلق اليوم مباريات دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بأربع مواجهات..⬇️#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/o7lMAsGPSQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 24, 2023

حكم المباراة

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم فإن حكام مباراة الاتفاق وجدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 هم:

حكم ساحة: شكري الحنفوش.

حكم مساعد: عبدالعزيز البرية، وأحمد الودعاني.

حكم رابع: أحمد الرميخاني.

حكم فيديو: محمد الدقاش.

حكم فيديو مساعد: ياسر السلطان.

متى تبدأ مباراة الاتفاق وجدة

يوضح المؤقت التالي كم باقي من الزمن على بدأ مباراة الاتفاق وجدة اليوم

بطاقة المباراة

وإليكم معلومات بطاقة مباراة الاتفاق وجدة: