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موعد مباراة الاتفاق وجدة في كأس الملك 2024

زهرة عمر

يستعد نادي الاتفاق لمواجهة نظيره نادي جدة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 في مدينة الدمام السعودية، وتعد هذه المباراة أولى مباريات كأس الملك في دور ال 32، ويجدر بالذكر أن هناك 4 مباريات ستُقام اليوم لافتتاح البطولة.

موعد مباراة الإتفاق وجدة في كأس الملك 2024

لوجو الإتفاق ولوجو جدة - مصدر الصورة: اليوتيوب

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موعد مباراة الاتفاق وجدة

ستنطلق صافرة مباراة الاتفاق وجدة مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، في تمام الساعة السادسة 6:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في السعودية.

- صورة 1 - موعد مباراة الاتفاق وجدة في كأس الملك 2024
توقيت مباراة الاتفاق وجدة في كأس الملك – المصدر: صفحة نادي الإتفاق على منصة إكس

القنوات الناقلة

سوف تقوم مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل مباراة الإتفاق وجدة ضمن منافسات الدور ال 32 من كأس الملك، وتحديدًا قناة SSC Extra، ويتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق راشد الدوسري.

حكم المباراة

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم فإن حكام مباراة الاتفاق وجدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 هم:

  • حكم ساحة: شكري الحنفوش.
  • حكم مساعد: عبدالعزيز البرية، وأحمد الودعاني.
  • حكم رابع: أحمد الرميخاني.
  • حكم فيديو: محمد الدقاش.
  • حكم فيديو مساعد: ياسر السلطان.
- صورة 2 - موعد مباراة الاتفاق وجدة في كأس الملك 2024
قائمة حكام مباريات اليوم في كأس الملك 2024 – المصدر: صفحة الاتحاد السعودي لكرة القدم على منصة إكس

متى تبدأ مباراة الاتفاق وجدة

يوضح المؤقت التالي كم باقي من الزمن على بدأ مباراة الاتفاق وجدة اليوم

بطاقة المباراة

وإليكم معلومات بطاقة مباراة الاتفاق وجدة:

  • المباراة: الاتفاق ضد جدة.
  • البطولة: كأس الملك – دور ال 32.
  • الموعد: اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023.
  • التوقيت: الساعة 6:00 مساًء.
  • الملعب: إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
  • القنوات الناقلة: SSC Extra.
  • المعلق: راشد الدوسري.
  • الحكم: شكري الحنفوش.

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زهرة عمر

رائدة أعمال، وكاتبة محتوى، تخرجت في كلية الألسن، قسم اللغة الصينية - جامعة عين شمس. أحب التصوير، وأعشق الشطرنج وركوب الخيل، بالإضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية، أعرف أربع لغات بدرجات إتقان متفاوتة وهي (الإنجليزية، والصينية، والتركية، وقليل من الفرنسية)، أهوى مساعدة الآخرين؛ لذلك بابي دائمًا مفتوح للجميع.

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