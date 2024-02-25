موعد مباراة الاتفاق والهلال في الأسبوع الحادي والعشرون من الدوري السعودي

يحل فرق الهلال السعودي ضيفا على فريق الاتفاق ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري السعودي لكرة القدم، يدخل الفريقين المباراة بعد تحقيق كلا منهما الانتصار في الجولة الماضية حيث تفوق الهلال على فريق الرائد بثلاثة أهداف لهدف، وتمكن فريق الاتفاق من تحقيق انتصار ثمين على فريق الخليج في الجولة الماضية، في هذا الموضوع سنتعرف على موعد مباراة الاتفاق والهلال وكذلك ترتيب الفريقين في الدوري السعودي قبل انطلاق منافسات الجولة الحادية والعشرون.

موعد مباراة الاتفاق والهلال

موعد مباراة الاتفاق والهلال

يستضيف فريق الاتفاق السعودي فريق الهلال متصدر ترتيب المسابقة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم، تقام مباراة الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين الموافق السادس والعشرون من فبراير الجاري، وتنقل مباراة الفريقين عبر قنوات SSC السعودية الناقلة لجميع مباريات دوري روشن السعودي.

ترتيب الهلال في الدوري

يشهد موسم فريق الهلال السعودي نتائج في غاية القوه حتى الآن خصوصا بعد الانتدابات القوية التي أجراها الفريق مطلع الموسم الجاري، حيث يتصدر الفريق ترتيب مسابقه الدوري السعودي لكرة القدم برصيد ستة وخمسون نقطه تمكن من حصدها بعد أن خاض عشرون مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في ثمان عشر مباراة والتعادل في مباراتين فقط في حين لم يهزم الهلال في الدوري حتى الآن، الأمر الذي يضع فريق الاتفاق في تحدي كبير جدا في مواجهته القادم أمام الهلال بسبب المستوى الجيد الذي يقدمه فريق الهلال في الدوري حتى الآن.

ترتيب فريق الاتفاق قي دوري روشن

أما من الناحية الأخرى فأن فريق الاتفاق السعودي يشهد بعد التعثرات هذا الموسم من ناحية نتائج المباريات، إذ أن الفريق يحتل حاليا المركز الثامن ف دوري روشن برصيد ثمان وعشرون نقطه فقط، حيث حقق الفريق في الدوري حتى الآن سبع انتصارات فقط ونفس العدد من التعادلات في حين لحقت به الهزيمة في ست مباريات، جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين التي أقيمت في أواخر أغسطس من العام الماضي كانت قد انتهت بفوز فريق الهلال على فريق الاتفاق بهدفين دون رد.