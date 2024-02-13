يلتقي الاتحاد مع نافباخور في مباراة ذهاب دور 16 من دوري أبطال أسيا 2023-2024، ويستعد الاتحاد بقوة لهذه المباراة حيث يرغب في ضمان التأهل إلي الدور ربع النهائي دون الانتظار إلى مباراة الإياب والتي ستكون على ملعب نادي الاتحاد في المملكة العربية السعودية، ويسعى العميد في حصد اللقب هذا الموسم.

موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة الاتحاد ضد نافيا خور علي ملعب باختاكور المركزي، يوم الخميس القادم الموافق 15 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports AFC، وعلي قناة SSC SPORT HD داخل السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة على شبكة الانترنت من خلال منصة شاهد VIP، أو من خلال تطبيق تود.

تشكيل الاتحاد المتوقع

قد يعتمد مدرب نادي الاتحاد على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي ، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط : فابينيو ، كانت ، كورونادو ، رومارينهو.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله ، كريم بنزيما.

والجدير بالذكر بأن نادي الاتحاد شارك في المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بجانب سباهان والقوة الجوية العراقي واجمل اف سي، ونجح الاتحاد في تصدر قائمة المجموعة برصيد 15 نقطة بعد فوز 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

بينما شارك نافباخور في المجموعة الرابعة بجانب الهلال السعودي و مومباي سيتي ونادي نساجي مازندران وحصل على وصافة المجموعة برصيد 13 نقطة بعد فوز 4 مباريات والتعادل في مباراة وخسر في مباراة واحدة.